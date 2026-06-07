João Almeida sofre no regresso à competição no Tour Auvergne-Rhône-Alpes

O ciclista francês Alex Baudin (EF Education-EasyPost) é o primeiro líder do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, o antigo Critério do Dauphiné, após vencer a primeira etapa, na qual João Almeida (UAE Emirates) regressou à competição e passou dificuldades.
João Almeida vence etapa da Volta a Espanha, em AngliruEPA/Javier Lizon
Integrante da fuga do dia, o corredor de 25 anos estreou-se a ganhar no WorldTour, bem perto de casa e diante da sua família, cumprindo isolado os 146,2 quilómetros entre Vizille e Saint-Ismier, em 3:43.58 horas.
O belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) e o também francês Léo Bisiaux (Decathlon) foram, respetivamente, segundo e terceiro na tirada inaugural, encabeçando um grupo que chegou a 32 segundos e no qual estavam os favoritos Luke Plapp (Jayco AlUla) e Kévin Vauquelin e Oscar Onley, os líderes da Netcompany INEOS.
Os grandes favoritos à geral da prova francesa, nomeadamente Isaac del Toro (UAE Emirates), Paul Seixas (Decathlon), Juan Ayuso (Lidl-Trek) e Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), cortaram a meta a 44 segundos de Baudin, enquanto João Almeida perdeu 24.09 minutos.
No regresso à estrada, depois de uma longa paragem por doença, o luso da UAE Emirates descolou na subida ao Col de l'Arzelier, uma contagem de montanha de segunda categoria, situada pouco mais de 30 quilómetros após o início da tirada.
O vice-campeão da Vuelta2025 haveria de reentrar no pelotão, ao contrário do melhor jovem da última edição da prova espanhola, o norte-americano Matthew Riccitello (Decathlon), que desistiu por sentir-se doente.
No entanto, Almeida perderia definitivamente o contacto na Côte de Quaix-en-Chartreuse, uma segunda categoria instalada a mais de 50 quilómetros da meta, cortando a meta na 147.ª posição.
A exigente primeira etapa do Dauphiné, que incluía cinco contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria, fez outras 'vítimas', como o único antigo vencedor presente, o colombiano Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) ou o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X).
Ivo Oliveira (UAE Emirates), o outro português presente, foi 95.º, a 21.11 minutos de Baudin, que lidera a geral com as mesmas diferenças registadas na etapa.
Na segunda-feira, a segunda tirada liga Saint-Martin-le-Vinoux a Le Puy-en-Velay em longuíssimos 234,3 quilómetros, que incluem novamente cinco contagens de montanha, três das quais de segunda categoria.