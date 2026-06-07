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Simone Biles: "Quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana"

Record 13:56
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Ginasta fez partilha nas redes sociais.

Simone Biles revelou este sábado, sem entrar em detalhes, que está a recuperar de uma problema de saúde. Numa 'story' publicada no Instagram, a ginasta norte-americana, de 29 anos, partilhou uma imagem do pulso com várias pulseiras de hospital.

Simone Biles
O 'story' de Simone Biles
Simone Biles
O 'story' de Simone Biles

"Não costumo partilhar coisas deste género porque valorizo a privacidade nos dias de hoje. Mas quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana. Esta foi uma das, se não mesmo a experiência mais assustadora da minha vida. Especialmente porque o Jonathan [n.d.r marido e jogador da NFL] estava em Indy para os treinos", começou por escrever.

"Tenho estado na cama a descansar esta semana, explicarei mais tarde ou mais cedo, mas um agradecimento especial ao meu círculo mais próximo que entrou em contacto, quis saber como estava, visitou e/ou enviou flores", acrescentou.

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