Simone Biles: "Quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana"

Simone Biles revelou este sábado, sem entrar em detalhes, que está a recuperar de uma problema de saúde. Numa 'story' publicada no Instagram, a ginasta norte-americana, de 29 anos, partilhou uma imagem do pulso com várias pulseiras de hospital.

"Não costumo partilhar coisas deste género porque valorizo a privacidade nos dias de hoje. Mas quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana. Esta foi uma das, se não mesmo a experiência mais assustadora da minha vida. Especialmente porque o Jonathan [n.d.r marido e jogador da NFL] estava em Indy para os treinos", começou por escrever.

"Tenho estado na cama a descansar esta semana, explicarei mais tarde ou mais cedo, mas um agradecimento especial ao meu círculo mais próximo que entrou em contacto, quis saber como estava, visitou e/ou enviou flores", acrescentou.