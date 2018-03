O treinador do Sporting mostrou-se desagrado por ter apenas dois dias de recuperação antes de defrontar o Rio Ave, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, e defendeu que o calendário da FIFA não respeita os clubes."Quem paga aos jogadores são os clubes, não as selecções. Este jogo [com o Rio Ave] devia ser disputado na segunda-feira, mas não pode ser porque há data FIFA para as selecções. Os clubes têm que ser defendidos pelos seus objectivos desportivos e pela condição física dos jogadores", afirmou Jorge Jesus.O técnico "leonino" falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, na conferência de imprensa de ante-visão do confronto de domingo com o emblema de Vila do Conde. "Precisamos de um plantel com muita coragem e determinação, porque temos jogado de três em três dias e não de semana a semana. Os que me derem melhores respostas no capítulo físico, são os que vão a jogo, porque tacticamente e tecnicamente também vão estar melhores que os outros", disse.Para Jesus, o Rio Ave, quinto classificado do campeonato, é uma "equipa muito positiva" e que apresenta um "bom ataque posicional". "É um adversário que mantém a ideia de jogo mesmo contra os 'grandes' e que nos criou muitos problemas no primeiro jogo em Vila do Conde. Tem um bom ataque posicional. Normalmente, as equipas que não lutam pelo título não são fortes nesse aspecto, mas o Rio Ave é uma equipa muito positiva", considerou o treinador de 63 anos.Jesus lembrou que o Sporting vai bater esta temporada "o recorde de jogos em Portugal" e, por isso, muitos jogadores vão ter direito a uns dias de descanso após o embate com o Rio Ave. "O Sporting vai esta temporada bater o recorde de jogos em Portugal, o que quer dizer que está a chegar longe em todas as competições", referiu.O Sporting-Rio Ave está agendado para as 20h15 deste domingo, no Estádio José Alvalade.