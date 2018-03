Marcolino de Castro.



Rafa cimentou o resultado das "águias" ao fazer o 0-2 aos 75 minutos de jogo. O internacional português não celebrou o golo, respeitando a equipa onde começou a jogar na I Liga.



O FC Porto vai entrar em campo também este sábado, frente ao Boavista, no Estádio do Dragão. O Sporting, terceiro classificado do campeonanto, recebe o Rio Ave este domingo.



Veja aqui todos os golos do encontro:



Golo de Jimenez



Golo de Rafa:







O Benfica venceu este sábado o Feirense e está provisoriamente no primeiro lugar do campeonato. Os golos de Raúl Jiménez e Rafa ditaram a vitórias dos "encarnados" que terminaram o encontro a jogar contra nove jogadores da equipa de Santa Maria da Feira.Rui Vitória lançou o avançado argentino aos 58 minutos e bastou apenas um minuto em campo para colocar o Benfica em vantagem no