A Camacho & Nunes, sociedade especializada na recuperação de crédito, pediu a insolvência da Sporting SAD. De acordo com a notícia avançada este sábado pelo Correio da Manhã, em causa está uma dívida no valor de 511 mil euros. A acção deu entrada no Tribunal do Comércio de Lisboa a 19 de Fevereiro último.A mesma fonte indica que a dívida remonta para o período em que Paulo Pereira Cristóvão era vice-presidente do Sporting, entre Março de 2011 e Junho de 2012, e deverá estar relacionada com prestação de serviços logísticos no Estádio de Alvalade.Segundo o requerimento do pedido de insolvência, publicado no Citius - portal do Ministério da Justiça na Internet -, a acção tem o valor de 5001 euros, mas a Camacho & Nunes pretende recuperar um valor em dívida muito superior.Antes de avançar para este processo, o CM apurou que a sociedade terá feito várias tentativas para tentar recuperar o valor em dívida junto dos administradores da Sporting SAD. No entanto, a instituição presidida por Bruno de Carvalho não terá reconhecido a dívida em causa e as duas partes não chegaram a acordo.Foi aí que a Camacho & Nunes decidiu avançar para as instâncias judiciais.O Correio da Manhã explica ainda que o credor original, que prestou os serviços logísticos no Estádio de Alvalade, cedeu o crédito à Camacho & Nunes, uma prática recorrente no mercado. A sociedade pagou um valor abaixo dos 511 mil euros ao credor, sendo que agora corre o risco de recuperar a totalidade do montante.