Ao minuto 21 (antigo número de Diogo Jota), vão também fazer uma salva de palmas. Último golo que Diogo Jota marcou por Portugal foi precisamente frente à Croácia.

Os adeptos da seleção portuguesa de futebol vão, esta sexta-feira, prestar uma homenagem a Diogo Jota, no dia em que se assinala um ano da sua morte.

A carregar o vídeo ... Adeptos vão prestar homenagem a Diogo Jota com balões brancos durante jogo frente à Croácia

O CM sabe que durante o jogo desta sexta-feira do Mundial2026, frente à Croácia, os adeptos vão trazer balões brancos para o estádio e, ao minuto 21 (antigo número de Diogo Jota), vão fazer uma salva de palmas.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) convidou Rute Cardoso, a mulher do futebolista que perdeu a vida num acidente de viação, para estar presente no jogo, mas esta optou por recusar por se tratar de um momento difícil para a família.

Entre as iniciativas de homenagem ao jogador está a pulseira oferecida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, a todos os elementos da seleção portuguesa antes de viajarem para os Estados Unidos. A iniciativa, que envolve a Fundação FPF, a Missão Continente e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, vai permitir angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Para tornar o momento ainda mais especial, recorde-se que o último golo que Diogo Jota marcou por Portugal foi precisamente frente à Croácia.

O despiste que tirou a vida ao futebolista e ao seu irmão mais novo ocorreu às 00h32 em Espanha, o que correspondia às 23h32 de 2 de julho em Portugal, praticamente a mesma hora a que a partida vai acontecer.

A seleção portuguesa de futebol defronta a Croácia nos 16 avos de final do Mundial2026, e procura de um triunfo que lhe permita continuar em prova e seguir para os 'oitavos'. O jogo está agendado para as 19h00 horas locais (00h00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, com arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Diogo Jota, de 28 anos, então jogador do Liverpool, e o irmão André Silva, de 25, que representava o Penafiel, morreram em 3 de julho de 2025 num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, Espanha.