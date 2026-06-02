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Issa Doumbia chega de vespa e cheio de confiança: "O Sporting é o melhor caminho para a minha carreira"

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Médio contratado ao Veneza apresentou-se aos sportinguistas, garantindo que pode ser um 'clone' de Pogba

Proveniente do Veneza num negócio de 20 milhões de euros fixos (mais 3 M€+3M€ em objetivos), Issa Doumbia foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Sporting e, nas primeiras palavras como cara nova dos leões, destacou o orgulho pelo passo na carreira. Disputado por outros clubes, numa equação em que o Benfica chegou a ter o jogador referenciado, o médio de 22 anos acabou por rumar a Alvalade e, agora, explicou tal decisão.

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Issa Doumbia chega de vespa e cheio de confiança: «O Sporting é o melhor caminho para a minha carreira»

"O Sporting é o melhor caminho para a minha carreira. É o melhor clube para me ajudar a evoluir. É uma sensação única e estou muito feliz", começou por assumir, em declarações aos canais dos verdes e brancos, o internacional sub-21 italiano, que chegou montado numa vespa que tinha um pormenor curioso sobre o futebolista.

De resto, na hora de se apresentar aos adeptos sportinguistas, Doumbia traça comparações com um nome bem conhecido do futebol mundial, ora... Pogba. "Acho que temos caraterísticas semelhantes. Vou tentar evoluir e tornar-me ainda melhor. Descreveria o meu estilo de jogo como físico, técnico, intenso, rápido e ágil", sublinhou.

Ciente do desafio que terá pela frente a partir de 2026/27, Doumbia deixou claro que lida "bem com a pressão", mostrando-se "tranquilo". Na verdade, o ex-Veneza mal pode esperar por ajudar os leões de Rui Borges, apontando à presença na Liga dos Campeões na próxima temporada. "Quero ajudar a equipa, criar dificuldades ao treinador na escolha e fazer aquilo que o treinador me pedir. Os meus objetivos são os objetivos da equipa: chegar o mais longe possível. É um sonho jogar a Champions e espero conseguir concretizá-lo o mais rapidamente possível", assumiu, comunicando em italiano.

A finalizar, o médio deixou nova mensagem aos adeptos. "Sei que os adeptos são muito apaixonados e que apoiam os jogadores. Estou muito feliz por isso. Mal posso esperar por jogar em Alvalade! Estou pronto!", reiterou.

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