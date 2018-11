Apoiantes de Bruno de Carvalho causam distúrbios na AG do Sporting

Houve momentos de tensão na Assembleia Geral (AG) do Sporting desta sexta-feira. De acordo com o Correio da Manhã , um grupo de 30 a 40 apoiantes de Bruno de Carvalho e de sócios do Sporting presentes na AG perturbaram os trabalhos.De acordo com o mesmo jornal, estiveram presentes Rui de Carvalho e Alexandra Carvalho, respectivamente pai e irmã do ex-presidente. A dupla chegou às imediações do estádio pouco antes do início da assembleia magna e, uma vez lá dentro, ambos usaram da palavra.Durante o discurso de Rui de Carvalho, um sócio foi retirado da sala pelos elementos de segurança ali presentes. Refira-se que, entre outros, o ex-candidato à presidência, Rui Jorge Rego, também compareceu. Um ecrã foi danificado durante os momentos de maior tensão.