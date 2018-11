As autoridades temem pela segurança de três arguidos que terão denunciado que Bruno de Carvalho e Mustafá sabiam dos planos do ataque à Academia do Sporting.

A PSP está "preocupada" com a segurança dos três arguidos que se mostraram "arrependidos" de terem participado na invasão da Academia do Sporting, em Alcochete, e que acusaram Bruno de Carvalho e Mustafá de terem estado envolvidos no ataque. A identificação destes elementos da Juve Leo faz parte do despacho do Ministério Público (MP). Os arguidos em causa fazem parte dos 38 que estão detidos em prisão preventiva.



Os nomes dos três denunciantes vinham expressos no despacho do MP e eram referidos como provas fundamentais para a detenção de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting à altura dos ataques e entretanto exonerado, e Mustafá, presidente da claque Junvetude Leonina, que acabaram por receber ordem de libertação, sendo submetidos às medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência (TIR), tendo de se apresentar às autoridades todos os dias.



"A proteção dos arguidos que colaboram com a justiça é elementar para um investigador. Ainda mais num caso desta natureza, quando todos se conhecem", sublinha fonte judicial, em declarações ao jornal Diário de Notícias. Fonte da PSP revelou que esta força de segurança ficou "muito preocupada" com a divulgação dos nomes dos três arguidos. "Foi colocá-los numa situação terrível, uma insensatez. Revelaram o que nunca se devia revelar e colocaram as suas vidas sob ameaça séria", disse ao DN.



A PSP admite a necessidade de fornecer segurança pessoal aos três arguidos quando estes forem libertados. O serviço de guarda-costas, a ser decidido, deverá ser cumprido pelo Corpo de Segurança Pessoal da PSP, mas para entrar em efeito terá de ser "requerido pelo Ministério Público e decidido por um juiz".



A Procuradoria-Geral da República está desagradada com as fugas de informação no processo referente à invasão de Alcochete, tendo já determinado a abertura de um inquérito disciplinar e um outro criminal que vise a procuradora titular do processo, Cândida Vilar.



O Tribunal de Instrução do Barreiro considerou, na passada semana, não haver indícios suficientemente fortes para manter Bruno de Carvalho e Mustafá em prisão preventiva. Os dois foram detidos num domingo, 11 de Novembro, à noite e mantidos em prisão preventiva até quinta-feira, 15 de Novembro.



O Ministério pediu prisão preventiva para estes dois arguidos, acusados de autores morais de dezenas de crimes, entre os quais sequestro, agressão e um crime de terrorismo. Juiz considerou que não havia provas suficientes para submeter estes arguidos à mais pesada medida de coacção, decretando apenas um TIR.



O Ministério Público, após a dedução da acusação no caso das agressões na Academia de Alcochete, não insistiu na prisão preventiva do antigo presidente do Sporting e do líder da Juventude Leonina. No despacho final, a que a SÁBADO teve acesso, a procuradora Cândida Vilar defendeu a manutenção da prisão preventiva para 38 arguidos, deixando de fora seis nomes.



"Relativamente aos arguidos Tiago Rodrigues, Samuel Teixeira, Tomás Fernandes, Guilherme Oliveira, Nuno Mendes e Bruno de Carvalho promovo que aguardem os ulteriores termos do processo na situação em que se encontram", pode ler-se no documento.



O Ministério Público acusa Bruno de Carvalho de ser autor moral de crimes classificados como terrorismo e outros 98 ilícitos criminais. BdC está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.



Os mesmos crimes são imputados a Nuno Mendes (Mustafá) e Bruno Jacinto, que à data dos factos tinha as funções de oficial de ligação do Sporting aos adeptos, e que está em prisão preventiva desde 9 de Outubro. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.