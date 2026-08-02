Infantino iria ganhar seis vezes mais se plano para vender Mundiais avançasse

Venda de participações comerciais do Mundial a investidores privados caiu por terra após críticas de vários organismos, incluindo a UEFA.

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Gianni Infantino, presidente da FIFA, iria receber um salário seis vezes maior caso a sua proposta para a entrada de investidores privados no Campeonato do Mundo avançasse, noticia o jornal britânico The Times.



Gianni Infantino Lusa/EPA

A intenção era que o dirigente assumisse o cargo de diretor executivo ou comissário, com um salário base anual de 30 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros) no âmbito do negócio de venda e participações comerciais do Mundial a investidores privados. Atualmente, como presidente da FIFA, recebe 4,1 milhões de euros.

A proposta, denominada Forward Enterprise (FFE), pretendia vender participações comerciais do Campeonato do Mundo a investidores privados, o que levou várias federações-membro, incluindo a UEFA, a ameaçarem um boicote total ao torneio.

Segundo o plano de Infantino, a FIFA Forward Enterprise teria 20% do seu capital detido por investidores privados. Entre eles estaria uma empresa de investimento sediada em Nova Iorque e criada por Joshua Kushner, irmão mais novo de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O plano de Gianni Infantino saiu furado. O presidente da FIFA pretendia permitir a entrada de investidores privados nas suas competições oficiais, incluindo o Mundial, prometendo aumentar para mais de 10 mil milhões de dólares o financiamento destinado ao desenvolvimento do futebol. Para isso, seria criada uma nova estrutura comercial denominada FIFA Forward Enterprise. A proposta, porém, reuniu poucos apoios e acabou por ser abandonada.

A carregar o vídeo ... Infantino quer vender o Mundial: O que está em causa?

"Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, tornou-se claro que o projeto criou divisões de tal natureza que, independentemente do nível de apoio de que pudesse beneficiar, já não serve o objetivo para o qual foi inicialmente concebido", lê-se num comunicado divulgado este sábado pela FIFA e atribuído a Infantino.

AUEFA anunciou este sábado que Gianni Infantino perdeu a confiança do organismo que tutela o futebol europeu, poucas horas depois de o presidente da FIFA ter recuado na proposta de entrada de investidores privados. “A atual liderança da FIFA não só perdeu a confiança da UEFA, como também a de muitos outros membros da família do futebol”, refere a UEFA em comunicado, lembrando as promessas de Infantino quando foi eleito.