FC Porto vence Gil Vicente no fecho da jornada

O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente, no jogo que encerrou a ronda.



FC Porto vence Gil Vicente por 2-0 Luís Vieira/Movephoto

O médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 20 minutos, e o extremo brasileiro Pepê, aos 47, marcaram os golos da equipa comandada por Francesco Farioli, que segue na terceira posição, com os mesmos seis pontos que Sporting, Sporting de Braga, Famalicão e Moreirense.

Já o Gil Vicente, que tinha vencido na estreia, diante do Nacional, perdeu pela primeira vez nesta edição e é oitavo colocado, com três pontos.