Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto vence Gil Vicente no fecho da jornada

Lusa 18 de agosto de 2025 às 22:59
As mais lidas

FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-0.

O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente, no jogo que encerrou a ronda.

FC Porto vence Gil Vicente por 2-0
FC Porto vence Gil Vicente por 2-0 Luís Vieira/Movephoto

O médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 20 minutos, e o extremo brasileiro Pepê, aos 47, marcaram os golos da equipa comandada por Francesco Farioli, que segue na terceira posição, com os mesmos seis pontos que Sporting, Sporting de Braga, Famalicão e Moreirense.

Já o Gil Vicente, que tinha vencido na estreia, diante do Nacional, perdeu pela primeira vez nesta edição e é oitavo colocado, com três pontos.

Tópicos Futebol Gil Vicente Futebol Clube Futebol Clube do Porto Victor Froholdt
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FC Porto vence Gil Vicente no fecho da jornada