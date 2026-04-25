Hacken ganha vantagem na final da Taça Europa feminina

Felicia Schröder, aos 22 minutos, fez o único golo da partida, a passe de Monica Jiusu Bah. Com este golo, Schröder chega aos cinco golos na prova e empata com Michaela Khýrová, do Sparta Praga, como melhor marcadora.

O Hacken venceu este sábado o Hammarby por 1-0, em Estocolmo, na primeira mão da final da Taça Europa feminina de futebol, ficando em vantagem no confronto da final da competição, que opõe duas equipas suecas.



Hacken vence Hammarby EPA/JONAS EKSTROMER

Felicia Schröder, aos 22 minutos, fez o único golo da partida, a passe de Monica Jiusu Bah.

Com este golo, Schröder chega aos cinco golos na prova e empata com Michaela Khýrová, do Sparta Praga, como melhor marcadora.

O Hammarby acertou na barra por duas vezes e o Häcken por uma, mantendo-se ainda a indefinição para o jogo de segunda mão, na sexta-feira, em Gotemburgo.

Aivi Luik, do Hacken, com 41 anos e 38 dias, tornou-se na jogadora mais velha a disputar uma final feminina de clubes da UEFA - o recorde, na Liga dos Campeões, pertencia a Formiga, com 39 anos e 90 dias, pelo Paris Saint-Germain, em 2017.