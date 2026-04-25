Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Hacken ganha vantagem na final da Taça Europa feminina

Lusa 25 de abril de 2026 às 18:38
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas

Felicia Schröder, aos 22 minutos, fez o único golo da partida, a passe de Monica Jiusu Bah. Com este golo, Schröder chega aos cinco golos na prova e empata com Michaela Khýrová, do Sparta Praga, como melhor marcadora.

O Hacken venceu este sábado o Hammarby por 1-0, em Estocolmo, na primeira mão da final da Taça Europa feminina de futebol, ficando em vantagem no confronto da final da competição, que opõe duas equipas suecas.

Hacken vence Hammarby
Hacken vence Hammarby EPA/JONAS EKSTROMER

Felicia Schröder, aos 22 minutos, fez o único golo da partida, a passe de Monica Jiusu Bah.

Com este golo, Schröder chega aos cinco golos na prova e empata com Michaela Khýrová, do Sparta Praga, como melhor marcadora.

O Hammarby acertou na barra por duas vezes e o Häcken por uma, mantendo-se ainda a indefinição para o jogo de segunda mão, na sexta-feira, em Gotemburgo.

Aivi Luik, do Hacken, com 41 anos e 38 dias, tornou-se na jogadora mais velha a disputar uma final feminina de clubes da UEFA - o recorde, na Liga dos Campeões, pertencia a Formiga, com 39 anos e 90 dias, pelo Paris Saint-Germain, em 2017.

Tópicos taças golo golas Futebol Europa Hammarby IF Felicia Schröder AC Sparta Praha Gotemburgo União das Federações Europeias de Futebol Paris Saint-Germain Michaela Khýrová Aivi Luik
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Hacken ganha vantagem na final da Taça Europa feminina