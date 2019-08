Um fim-de-semana, dois títulos. É mónotona, a vida do Benfica. No sábado, a Internacional Champions Cup, nos EUA. No domingo, a Supertaça Cândido de Oliveira, no Algarve. Se a conquista do torneio particular é um mero pró-forma, a do primeiro troféu da época 2019-20 já é um indicador de saúde desportiva acima da média para os níveis de Agosto.

O Sporting surpreende com três centrais (Neto, Coates e Mathieu) para segurar os dois avançados benfiquistas Seferovic e Raúl de Tomás e a verdade é que até se sai bem na primeira parte, com três vistosas jogadas em que Vlachodimos é obrigado a mostrar serviço de qualidade (Ferro quase na própria baliza 5’, Bruno Fernandes 29’ e Bruno Fernandes 38’). Pelo meio, o Benfica raramente incomoda Renan, à excepção de um livre directo de Grimaldo à figura (21’). Daí ao golo é uma surpresa: abertura de Pizzi para a esquerda e toque precioso de Rafa em corrida nas costas de Thierry Correia. Belo movimento, sem dúvida.

A segunda parte é de sentido único. O Benfica cresce e deixa o Sporting encostado às cordas num piscar de olhos. Culpa de um desentendimento de Coates e Mathieu em despachar a bola dentro da área. Trocam-se então os papéis do primeiro golo: a assistência é de Rafa e a finalização de Pizzi pelo buraco da agulha, sem hipótese para o desamparado Renan. O 2-0 desmorona por completo o Sporting, fragilizado como nunca. No quadradinho seguinte, Grimaldo amplia para 3-0, de livre directo. O Benfica está nas nuvens. E é de Pizzi o 4-0, com o pé esquerdo, em nova parceria com Rafa.

Ainda faltam 15 minutos e sente-se a crise do Sporting, já sem pernas nem coração para aguentar mais um golo. Que aparece no último suspiro pelo suplente Chiquinho, na jogada mais bem elaborada do jogo, com a participção de Taarabt e Seferovic. As lágrimas de Thierry Correia marcam o fim da Supertaça, com 11 amarelos e um vermelho (Doumbia), e a taça é entregue ao capitão Pizzi. Que nem é nascido aquando do último high five no dérbi, em Março 1986 (Rui Águas, Wando, Álvaro, Manniche e Wando na Luz, para a Taça de Portugal).

BENFICA-SPORTING 5-0

Estádio do Algarve, em Faro/Loulé

Árbitro Nuno Almeida

BENFICA – Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino e Gabriel (Chiquinho, 83); Pizzi (Taarabt, 84) e Rafa; Seferovic e Raúl de Tomás (Jota, 87)

Treinador Bruno Lage

SPORTING – Renan; Neto, Coates (Diaby, 66) e Mathieu; Thierry Correia, Doumbia, Wendel e Acuña (Borja, 87); Raphinha, Bas Dost (Luiz Phellype, 66) e Bruno Fernandes

Treinador Marcel Keizer

Marcadores 1-0 Rafa (40); 2-0 Pizzi (60); 3-0 Grimaldo (64); 4-0 Pizzi (75); 5-0 Chiquinho (90)

Indisciplina expulsão do sportinguista Doumbia (89, duplo amarelo)