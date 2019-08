"Se acham que sou bom, esperem até ver Fábio Paím" disse Cristiano Ronaldo na chegada ao Manchester United. Paím era na altura uma estrela na formação do Sporting e, com 16 anos, já tinha um salário superior à média do plantel principal dos "leões". No entanto, uma espiral de más decisões levou à passagem por 20 clubes em 12 anos. Esta quinta-feira, a eterna promessa do futebol nacional, agora com 31 anos, ficou em prisão preventiva por suspeita de envolvimento numa rede de tráfico de droga.

O jovem Paím notabilizou-se na formação de Alcochete como um novo Cristiano Ronaldo ou um novo Ricardo Quaresma. Com 13 anos, havia excursões de adeptos só para o verem fintar equipas inteiras. "Marquei alguns golos desses, de pegar na bola no meio-campo e entrar pela baliza dentro. Um deles foi ao Benfica; e nos juvenis, já com miúdos de 16 anos, não eram brincadeiras de crianças."

Aos 16 anos recebia 20 mil euros por mês no Sporting. Ainda nem tinha carta de condução quando comprou o primeiro carro, um Mercedes descapotável. Em quatro anos comprou 10 carros de luxo: Maserati, Lamborghini, Porsche ou Ferrari. E também uma vivenda de luxo com piscina, no Estoril, onde organizava festas com os amigos.









Foi perseguido por vários clubes de renome mas acabou por ficar no Sporting. Depois de empréstimos no Olivais de Moscavide e Trofense, a primeira oportunidade de jogar na Primeira Liga surgiu na época de 2007/2008, pelo Paços de Ferreira. Cumpriu sete jogos mas esses viriam a ser os únicos na principal divisão de Portugal.

Depois, foi resgatado pelo Chelsea de Inglaterra – treinado na altura pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari – mas nunca passou da equipa de reservas.

"Estava em Londres, tinha 20 anos, jogava nas reservas, e faltou-me… não sei se foi paciência, porque eu queria jogar e nas reservas não jogava, porque aquilo era como se fosse uma equipa B e eles lá não faziam jogos. E eu quando vinha para a selecção sub-21 sentia que estava com um andamento diferente dos outros. Se uma pessoa não tem ambição, se está lá a ganhar bom dinheiro e não joga, as pessoas dizem: ‘Ah, só está lá a sacar dinheiro…’ Eu não sou assim e por isso preferia vir para Portugal para jogar. E pedi ao Sporting para voltar e fui emprestado ao Real Massamá. Com todo o respeito pelo Real, não era isso que eu queria. E acho que isso me deitou abaixo um bocadinho, comecei a pensar em não jogar", revelou em entrevista à SÁBADO.

Seguiram-se passagens pelo Real Massamá e Torreense, antes de seguir para Angola. Desde aí, nunca ficou mais de um ano nos clubes por onde passou.

Esteve no Qatar, na China, em Malta, Lituânia, Luxemburgo e nas divisões inferiores do Brasil. Pelo meio, surgiram oportunidades em Portugal. Entrevistado pela SÁBADO em 2017, contava que já pensou desistir do futebol, mas em Agosto de 2016 acabou por ir fazer o estágio do Sindicato dos Jogadores, para ver se surgiam propostas. Recebeu algumas, do estrangeiro, mas não aceitou. "Já joguei em vários países [Angola, Qatar, Malta, Lituânia, Luxemburgo] e sei como é. Prometem muito, mas ao fim de um mês deixam de pagar. Mais vale ficar em casa."





A nova vida de Paim, o bom rebelde Mal se abre a porta, o miúdo atira-se para os braços do pai. "Então, campeão!?", exclama ele, enquanto o abraça. A seguir, diz-lhe: "Vai dar cinco a estes senhores." Sorridente, estende a mão aos jornalistas. "Então, onde é que vamos?", pergunta o pai. "Vamos passear no carro, a ouvir as tuas músicas, e vamos andar de bicicleta?..."





Em dezembro de 2016, Dinis Delgado, presidente do Sintra Football, soube que ele estava desempregado e ligou-lhe. "Falámos duas horas. O que lhe propus foi que se comprometesse a 100% – e ele ainda não falhou um treino –, que nos ajudasse com a sua qualidade a conseguir o nosso objetivo, que é subir de divisão, e em troca damos-lhe todo o apoio humano e psicológico – que lhe faltou nalguns clubes. Se mantiver esta dedicação, de certeza que no final da época lhe arranjo um contrato com uma equipa profissional."

Mas na sexta-feira seguinte, 24 de fevereiro, Fábio Paim decidiu enveredar pelo reality show, sem sequer avisar Dinis Delgado. "Fiquei muito desiludido com a sua atitude", confessou o dirigente à SÁBADO.

A passagem pelo Love on Top foi rápida e, depois de duas semanas no programa da TVI, foi expulso pelo público. Em 2019, voltou às notícias por ter participado noutro reality show, desta vez em Angola. No "Luta pela Fama", o antigo jogador foi expulso por agredir uma concorrente.

Esta quinta-feira Fábio Paim foi preso pela PSP por suspeita de envolvimento numa rede de tráfico de droga. De acordo com o Correio da Manhã, o antigo jogador foi apanhado em escutas telefónicas a combinar a transação de uma quantidade de droga no Estoril.

Levado esta sexta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal, foi interrogado e ficou em prisão preventiva. Em 2014, já tinha prestado contas com a justiça, quando foi acusado de violação. Acabou por ser ilibado por falta de provas anos depois. No ano de 2015, quando jogava pelo Nevezis, na Lituânia, foi também acusado de violação mas o processo foi arquivado depois deste sair do país.

Quando perguntado sobre como se imaginava com 50 ou 60 anos, Fábio Paím disse à SÁBADO que seria um "bom velhinho". "Acho que vou ser um bom velhinho, tranquilo, já com tranças brancas, se calhar sentado num banco de jardim e a olhar para as miúdas que passam, porque eu sou assim, se passar uma miúda bonita eu olho, não há mal nenhum nisso."