O Benfica venceu este domingo o Sporting por 5-0 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, disputada no Estádio do Algarve, em Loulé.Naquele que foi o primeiro encontro oficial da época 2019/2020, atuaram de início dois reforços de cada lado: Raúl De Tomás e Nuno Tavares pelo Benfica, Neto e Thierry Correia pelo Sporting.Depois de uma primeira parte equilibrada, o primeiro golo surgiu aos 40 minutos por intermédio de Rafa Silva, após passe de Pizzi. Na segunda parte, o extremo português retribui o favor e Pizzi aumentou a vantagem das "águias" aos 60 minutos.Quatro minutos depois, Grimaldo subiu para 3-0 e, aos 75 minutos, Pizzi bisou. O último golo do jogo chegou por intermédio de Chiquinho, aos 90+1.