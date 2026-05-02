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Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1

Record 02 de maio de 2026 às 10:37
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Italiano, que também se destacou no paraciclismo, tinha 59 anos.

Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morreu esta sexta-feira aos 59 anos, anunciou hoje a família através de um comunicado. 

Alex Zanardi
Alex Zanardi AP

"É com profunda dor que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido subitamente ontem à noite, dia 1 de maio. O Alex partiu pacificamente, rodeado pelo amor da sua família e amigos. A família gostaria de expressar os seus sinceros agradecimentos a todos os que estão a demonstrar o seu apoio neste momento e pede que o luto e privacidade sejam respeitados durante este período". 

Alex Zanardi entrou na Fórmula 1 em 1991, tendo corrido pela Jordan, Minardo, Lotus e Williams. Depois, destacou-se na IndyCar, tendo sido duas vezes campeão (1997 e 1998).

Em 2001, viria a sofrer um acidente numa corrida na Alemanha, ficando sem as duas pernas. Mas nem assim 'largou' o desporto. Alex Zanardi dedicou-se ao paraciclismo, conquistando medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres'2012 e Rio de Janeiro'2016. 

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