Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1

Italiano, que também se destacou no paraciclismo, tinha 59 anos.

Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morreu esta sexta-feira aos 59 anos, anunciou hoje a família através de um comunicado.



Alex Zanardi AP

"É com profunda dor que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido subitamente ontem à noite, dia 1 de maio. O Alex partiu pacificamente, rodeado pelo amor da sua família e amigos. A família gostaria de expressar os seus sinceros agradecimentos a todos os que estão a demonstrar o seu apoio neste momento e pede que o luto e privacidade sejam respeitados durante este período".

Alex Zanardi entrou na Fórmula 1 em 1991, tendo corrido pela Jordan, Minardo, Lotus e Williams. Depois, destacou-se na IndyCar, tendo sido duas vezes campeão (1997 e 1998).

Em 2001, viria a sofrer um acidente numa corrida na Alemanha, ficando sem as duas pernas. Mas nem assim 'largou' o desporto. Alex Zanardi dedicou-se ao paraciclismo, conquistando medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres'2012 e Rio de Janeiro'2016.