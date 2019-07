O britânico Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, reforçando a liderança do campeonato de pilotos, após mais uma 'dobradinha' da Mercedes.Hamilton, bicampeão mundial em exercício, foi o mais rápido a completar as 52 voltas da corrida ao circuito de Silverstone, batendo por 24,928 segundos o finlandês Valtteri Bottas, colega de equipa na Mercedes, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi terceiro classificado, a 30,117O britânico, detentor de cinco títulos mundiais (2008, 2014, 2015, 2017 e 2018), conquistou a 80.ª vitória da carreira, impondo-se pela sexta vez em Silverstone -- um recorde - e consolidando o comando do Mundial de pilotos, no qual Bottas ocupa o segundo lugar.