Viktor Gyökeres foi esta segunda-feira eleito o goleador do ano na gala da France Football, onde será conhecido o próximo vencedor da Bola de Ouro.
Gyökeres agradece ao Sporting após receber Troféu Gerd Müller: «Criámos memórias incríveis juntos»
Em declarações no palco, logo após receber o prémio das mãos de Luís Figo, o avançado internacional sueco, que trocou o Sporting pelo Arsenal no último verão, não esqueceu a época que teve nos leões em 2024/25.
"Antes de mais, quero agradecer por estar aqui e claro, a toda a gente no Sporting que esteve comigo na última temporada. Tivemos uma grande temporada. Ganhámos a Liga e a Taça. Criámos memórias incríveis juntos. Estar aqui é um sentimento fantástico. Sempre estive esfomeado por golos, desde miúdo. Gostava de agradecer à minha família e aos meus amigos por estarem sempre do meu lado, em todos os momentos menos positivos na minha carreira. Comecei uma nova etapa na minha carreira no Arsenal e espero também construir boas memórias no clube", atirou.
Na última época, Viktor Gyökeres marcou 63 golos e somou 17 assistências em 58 jogos pelo Sporting.
