Sábado – Pense por si

Desporto

Mourinho estreia-se no Benfica com triunfo na visita ao AVS

Lusa 20:38
As mais lidas

Benfica venceu o AVS por 3-0.

O treinador José Mourinho estreou-se este sábado no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Mourinho estreia-se no Benfica com vitória por 3-0 contra o AVS
Mourinho estreia-se no Benfica com vitória por 3-0 contra o AVS EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Na Vila das Aves, os lisboetas inauguraram o marcador por intermédio do ucraniano Sudakov, aos 45+3 minutos, que marcou pela primeira vez ao serviço do Benfica, e ampliaram a vantagem com tentos do grego Pavlidis, aos 59, de penálti, e do croata Ivanovic, aos 64.

O Benfica, que regressou aos triunfos, é segundo, com 13 pontos, a cinco do líder FC Porto, mas com menos um jogo, enquanto o AVS, liderado de forma interina por Fábio Espinho, continua em último, ainda sem vencer, com apenas um ponto.

Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica José Mourinho Vila das Aves
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Mourinho estreia-se no Benfica com triunfo na visita ao AVS