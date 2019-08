O guarda-redes Ricardo Nunes, capitão do Desportivo de Chaves, vai interromper a sua carreira de futebolista para tratar um " problema oncológico ", anunciou, esta terça-feira, o clube da II Liga."O capitão do clube passa por um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico", informou o clube flaviense no seu site.Manifestando "total solidariedade" com o atleta, de 37 anos, o Desportivo de Chaves realçou ainda que "toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado"."Não temos dúvidas de que irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa", refere ainda o comunicado.O experiente guarda-redes representa pela quarta temporada consecutiva o conjunto de Chaves, agora na II Liga, após três épocas no escalão máximo, tendo realizado um total de 59 partidas.No seu currículo conta com passagem por clubes como FC Porto, Académica, Leiria ou Varzim, no qual fez a sua formação.