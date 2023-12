Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Marinakis é uma boa notícia para o Rio Ave?

Vai ao balneário com adeptos para mostrar o seu “sofrimento”, Investe milhões de euros para melhorar as equipas e coleciona processos judiciais e suspeitas. Marinakis gastou €20 milhões para comprar o Rio Ave e entrar no campeonato português.