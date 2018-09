Resultados oficiais das eleições no Sporting

Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting. O médico foi eleito esta noite e será o 43.º presidente do clube leonino. Os resultados oficiais já foram revelados; veja-os aqui:9745 votantes43,46%39.187 votos36,84%2.594 votantes11,58%15.481 votos14,55%8.717 votantes38,92%45.019 votos42,32%98 votantes0,44%544 votos0,51%526 votantes2,35%2.504 votos2,35%197 votantes0,88%954 votos0,90%Votantes que votaram em branco: 4451,99%Votos em branco: 2.3502,21%Votantes com votos nulos: 880,39%328 votos0,31%Ao todo, 22.400 pessoas votaram. Corresponderam a 106.367 votos.Aqui estão os resultados, como foram afixados: