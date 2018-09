Frederico Varadas é o novo presidente do Sporting e Rogério Alves é o novo líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting.

À luz dos resultados, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados promete "trabalho para o Sporting". "Esperança e muito sentido de responsabilidades. As eleições são um meio e não um fim. Vamos trabalhar para o Sporting para que o Sporting seja vencedor. Unidos não haverá adamastor que não nos faça temer", assumiu o novo presidente da MAG do Sporting



"Temos de encerrar o capítulo eleitoral, dissolver as listas e trabalhar todos em conjunto a bem do Sporting. O lema desta candidatura era ‘Unir o Sporting’. E esta candidatura une o Sporting com todos os sportinguistas. Vamos unir o Sporting para sermos imparáveis", atirou.





Arrecadou 42,32% dos votos. João Benedito conseguiu mais votantes: 43,46%, mas porque a cada sócio podem corresponder vários votos, dependendo da antiguidade, não venceu as eleições.



As eleições de hoje para os órgãos sociais do Sporting registaram a maior afluência de sempre num acto eleitoral do clube, com 22.510 votantes, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares.