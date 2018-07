Antiga líder da Comissão Transitória do Sporting chamou ainda "aldrabão" ao antigo presidente do Sporting.

Elsa Judas revelou, esta quarta-feira na CMTV, que fez queixa crime de Bruno de Carvalho. "Não sei onde é que foi buscar o número de 10 mil euros, é um número muito redondo. Não entrei em gabinete nenhum. É mentira", afirmou, em relação ao post que o ex-presidente do Sporting colocou no Facebook.



Elsa Judas chamou ainda "aldrabão" a Bruno de Carvalho por causa desta mesma publicação.



"Ele está a mentir com todos os dentes que tem na boca. Relativamente ao post, o dr. Bruno de Carvalho foi um aldradão. Mentiu em cada palavra. Foi um aldrabão", disse a antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.



No decorrer da entrevista, Judas também garantiu que foi convidada por Bruno para a presidência da Mesa da AG. Primeiro aceitou, depois rejeitou, tendo em conta a conjuntura dessa condição. No entanto, recorde-se, segundo a publicação feita pelo antigo Presidente do Clube, terá sido ele a 'excluir' a jurista da sua lista, por se sentir 'traído'.



"Como sei que o que estou a dizer é absolutamente verdade, tenho que equacionar 'verdades' que sempre achei que não eram verdades", acrescentou.