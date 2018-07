Antigo capitão da equipa de futsal dos leões oficializa candidatura às eleições do Sporting.

João Benedito apresentou esta quinta-feira a candidatura às eleições do Sporting, que terão lugar no próximo dia 8 de Setembro. Fez-se acompanhar de três candidatos a vice-presidentes, também eles antigos atletas do Sporting, Carlos Pereira, Ricardo Andorinho e Pedro Miguel Moura.



Projecto

"Assim me apresento, João Benedito, rodeado de uma equipa de campeões, sempre focados na próxima vitória. Apresento aos sócios um projeto de futuro, inovador, baseado em cultura desportiva, focado no desempenho desportivo. Sou candidato ao Sporting Clube de Portugal", referiu o antigo capitão da equipa de futsal dos leões.



Nova geração

"O sucesso desportivo tem de ser o motor da estabilidade financeira do clube. O núcleo duro que me orgulho de liderar integra campeões com experiência, com provas dadas na alta competição internacional, tendo melhorado organizativa e financeiramente as respectivas organizações, de forma a levá-las a grandes triunfos, em Portugal e no Mundo. Trata-se de uma geração que se preparou para poder olhar olhos nos olhos todos os sportinguistas e para pode levar a cabo uma missão desta importância."



Os 'vices'

"Tenho a meu lado três candidatos a vice-presidentes que já fazem parte da história do clube e que comigo querem construir uma nova história. São eles Carlos Pereira, Ricardo Andorinho e Pedro Miguel Moura. Sabemos ganhar, a nossa história enquanto atletas, de dedicação ao desporto e à alta competição dão-nos a confiança para construirmos um projecto vencedor e sustentável, da base ao topo."