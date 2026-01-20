Francisco Cabral segue para a segunda ronda de pares do Open da Austrália

PortuguÊs faz dupla com o om o austríaco Lucas Miedle.

O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda da variante de pares masculinos do Open da Austrália.



Francisco Cabral segue no Open da Austrália em pares DR

A dupla venceu o húngaro Fabian Marozsan e o italiano Mattia Bellucci, em dois parciais, por 7-6 (8-6) e 6-2, numa partida que durou uma hora e 21 minutos.

Na próxima ronda, Cabral e Miedler vão defrontar os vencedores do jogo que opõe o checo Adam Pavlasek e o australiano John-Patrick Smith e a dupla formada pelos australianos Patrick Harper e Adam Walton.

O português disse na semana passada à Lusa que começou "o ano da melhor maneira", ao conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).

Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral subir ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.

Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.

Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.