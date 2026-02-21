Sábado – Pense por si

FPF pede reunião "urgente" ao Governo para discutir violência no desporto

Decisão surge na sequência dos incidentes ocorridos na quinta-feira, antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica.

A Federação Portuguesa de Futebol vai solicitar uma reunião ao Governo para discutir medidas urgentes de combate à violência, após os incidentes antes do Sporting-Benfica de futsal, mostrando-se preocupada com o aumento dos episódios de violência.

Novas imagens mostram toda a violência da rixa entre ultras do Benfica e do Sporting em Alvalade

Reunida na sexta-feira em Leiria, a Direção da FPF manifestou uma "preocupação crescente" com o aumento de episódios de intolerância e violência nos recintos desportivos e nas suas imediações, sublinhando que a audiência com o Governo deverá ocorrer assim que o novo titular da pasta seja definido.

O organismo liderado por Pedro Proença considera "urgente" discutir com o Governo a revisão da Lei do Combate à Violência no Desporto e o agravamento das sanções em episódios de violência, abrangendo todos os escalões, "desde o futebol distrital ao profissional".

A decisão surge na sequência dos incidentes ocorridos na quinta-feira, antes do jogo do campeonato português de futsal entre Sporting e Benfica, com a FPF a considerar urgente a adoção de medidas que contribuam para o aumento da segurança, do FairPlay e do respeito.

A Direção da Federação reiterou ainda que o combate à violência é uma prioridade da qual não abdicará, defendendo que esta responsabilidade deve ser partilhada por todos os que têm a obrigação de proteger a imagem do futebol português.

Na quinta-feira, a PSP efetuou 124 detenções nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, tendo os suspeitos sido libertados durante a noite após serem constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), uma vez que os crimes em causa têm uma moldura penal inferior a quatro anos.

Durante o período de detenção provisória, as autoridades separaram os grupos, mantendo os adeptos do Sporting nas celas de detenção provisória junto ao Estádio de Alvalade e transportando os do Benfica para as celas que a PSP tem no interior do Estádio da Luz.

Estes incidentes, ocorridos antes do empate 2-2 para a 16.ª jornada da Liga de futsal, levaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um inquérito para apurar responsabilidades.

Na sexta-feira, os 63 adeptos do Benfica detidos na sequência dos confrontos começaram a ser a ser ouvidos em tribunal, enquanto a audição dos 61 detidos afetos ao Sporting está agendada para segunda-feira.

