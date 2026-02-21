Benfica vence AFS e Sporting derrota o Moreirense

Os dois clubes de Lisboa venceram por 3-0 os seus respetivos adversáiros.
O Sporting ficou provisoriamente a um ponto do líder FC Porto, ao vencer no terreno do Moreirense, por 3-0. Já o Benfica venceu o AVS também por 3-0, ficando a quatro pontos da liderança (também de forma provisória).
Benfica vence AVSEPA/ANTONIO COTRIM
Francisco Trincão inaugurou o marcador aos 52 minutos, e Geny Catamo dilatou a vantagem aos 56 minutos. Luís Suárez marcou, aos 75 minutos, o 20.º golo no campeonato. O Sporting soma 58 pontos, menos um do que o FC Porto, que lidera e recebe o Rio Ave, no domingo, e mais três do que o Benfica, enquanto o Moreirense permanece no sexto lugar, com 33 pontos. O AVS, depois de ter vencido pela primeira vez na jornada anterior, permanece no 18.º (último) lugar, com oito.
O Benfica voltou às vitórias depois da derrota contra o Real Madrid, para a Liga dos Campeões. Antes de reencontrar os ‘merengues’, na quarta-feira, ainda sob a polémica dos alegados insultos racistas de Prestianni, ausente por castigo, a Vinícius Júnior, na derrota caseira por 1-0 na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions', o Benfica venceu folgadamente.
O dinamarquês Alexander Bah, que voltou a jogar um ano e 13 dias depois de se ter lesionado com gravidade, inaugurou o marcador, aos 11 minutos, antes de o argentino Enzo Barrenechea, aos 30, e de Rafa, aos 43, terem dado volume ao triunfo 'encarnado'.