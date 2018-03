João Sousa, tenista português, apurou-se esta sexta-feira para a terceira ronda do Masters1000 de Miami, ao arrasar o belga David Goffin, número 9 do ranking mundial em dois sets, por 6-0 e 6-1.

O tenista português alcançou também uma marca inédita na carreira: nunca um tenista português tinha vencido um set a um adversário do "top 10" mundial por 6-0. O vimaranense segue agora para os 16-avos de final da competição.

Na próxima ronda do Masters, João Sousa vai defrontar o vencedor do embate entre o espanhol FelicianoLópez (32º do ranking ATP) e o norte-americano JaredDonaldson (49º).