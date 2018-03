Eliseu está a cumprir a sua quarta temporada ao serviço do Benfica, mas o seu vínculo com os "encarnados" deve terminar já este ano. O internacional português renovou o seu contrato com as "águias" no ano anterior, mas a reduzida utilização este ano, bem como a idade do jogador, são factores que podem levar ao fim do contrato sem renovação.





Lembre-se que Eliseu, de 34 anos fez apenas 12 jogos pelo Benfica este ano, sendo que apenas seis foram para o campeonato português.

Rui Vitória tem optado por utilizar Grimaldo, que tem mostrado entender-se muito bem com Franco Cervi. O lateral espanhol já marcou um golo esta temporada, enquanto que o extremo contabiliza três golos no campeonato e um na Taça de Portugal.