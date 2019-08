O FC Porto venceu o Benfica (2-0) este sábado, conquistando os três pontos na partida disputada no Estádio da Luz e que dominou quase por completo. No primeiro clássico da temporada 2019/202, o marcador foi inaugurado por Zé Luís , aos 22 minutos de jogo. Aos 86, Marega sentenciou o resultado, elevando o resultado para 2-0. Seferovic ainda marcou aos 95 minutos de jogo, mas o tento foi inválidado pela equipa de arbitragem por fora de jogo, depois de deliberação do VAR. Benfica , atual campeão nacional, recebeu o FC Porto com duas vitórias na prova e uma na Supertaça, e sem ter consentido qualquer golo até ao jogo deste sábado. A última derrota da equipa "encarnada" em casa tinha sido em Novembro de 2018, frente ao Moreirense. Na altura, a equipa era liderada por Rui Vitória , que mais tarde foi substituído por Bruno Lage . Esta foi a primeira derrota do treinador campeão nacional, depois de 20 vitórias e um empate desde que assumiu o comando da equipa na 16.ª jornada da época passada. Esta foi também a primeira vez que o Benfica ficou em "branco" desde janeiro deste ano.Já os "dragões" de Sérgio Conceição tiveram um início de temporada difícil, com a eliminação precoce na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos russos do Krasnodar, e uma estreia desastrada na I Liga: derrota por 2-1 em casa do recém-promovido Gil Vicente. Na segunda ronda, o FC Porto venceu (4-0) o Vitória de Setúbal. Ainda assim, o FC Porto provou a superioridade nas visitas à Luz no novo século, em jogos na I Liga, tendo somado a oitava vitória no reduto do rival, que tem apenas cinco nos últimos 20 clássicos em casa.Com este triunfo, o FC Porto igualou o Benfica no topo da classificação, ambos com seis pontos, tanto quantos o recém-promovido Famalicão, que visita este o domingo o Vitória de Guimarães. Em caso de vitória, pode ficar líder isolado. Já o Sporting, com quatro pontos, desloca-se ao campo do Portimonense. Os "leões" podem chegar à lideraça do campeonato, mas não dependem apenas de si para o conseguir.