México-Portugal contará com efetivo de segurança de mais de 10.000 agentes

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O jogo particular entre Portugal e México, de preparação para a fase final do Mundial'2026, e que se disputa no sábado (02h00 da manhã de domingo em Lisboa), contará com um efetivo de segurança de 10.835 agentes.



Seleção Nacional prepara jogos com México e Estados Unidos Paulo Calado

A informação foi dada na terça-feira pelo governo da cidade do México, com vista ao jogo que marca a reinauguração do Estádio Azteca, a pouco mais de dois meses do Mundial de futebol, coorganizado pelo México, Estados Unidos e Canadá.

A presidente da câmara municipal da capital mexicana, Clara Brugada, enalteceu o estádio como "um postal" da cidade e da "história do futebol mundial", com o recinto a preparar-se para receber o seu terceiro Mundial, depois de 1970 e 1986.

Clara Brugada considerou o jogo de sábado, com Portugal, uma "antecâmara do Mundial", acrescentando que a cidade está preparada, tem "a logística, organização e capacidade para oferecer o melhor" tanto a quem a visita como a quem lá vive.

No efetivo de segurança para o jogo com Portugal, estão integrados um total de 8.814 agentes para a área da segurança, do trânsito, da inteligência, do turismo, bem como uma unidade de género, resgaste e urgências médicas.

Mais 2.021 efetivos pertencem à Defesa Nacional, Guarda Nacional e Secretaria de Segurança e Proteção de cidadãos.

No âmbito deste particular, a seleção portuguesa vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta

No Mundial'2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.