FIFA pede às seleções para 'se focarem no futebol e não na política'

Gianni Infantino escreveu uma carta às 32 equipas que vão disputar o Mundial a partir de novembro. "Na FIFA tentamos respeitar todas as opiniões e crenças, sem pretender dar lições de moral ao resto do mundo", lê-se.

A FIFA pediu às seleções que vão participar no Mundial do Qatar para que se concentrem no desporto e não nas questões humanitárias relacionadas com a organização da competição. Este Mundial está a ser amplamente criticado por acontecer no Qatar, onde há discriminação a minorias - particularmente à comunidade LGBT - e por terem morrido milhares de trabalhadores estrangeiro na construção de estádios.