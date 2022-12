Adepto que invadiu o Portugal-Uruguai agradece ajuda de Gianni Infantino

Italiano já interrompeu mais de uma dezena de jogos de futebol e promete não parar. Incidente no Qatar chegou mesmo a envolver a presença do presidente da FIFA.

Mario Ferri foi o homem que fez parar o jogo Portugal - Uruguai. De bandeira arco-íris na mão e com uma camisola com o símbolo do Super-Homem, o italiano voltou a fazer história ao invadir o campo de um mundial enquanto defendia o fim da guerra na Ucrânia e a libertação das mulheres do Irão.