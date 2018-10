Os "leões" terão recebido uma proposta por parte do Wolverhampton, actual clube do guarda-redes, para resolver a situação sem recurso a tribunais mas Frederico Varandas recusou.

O Sporting terá recusado 20 milhões de euros do Wolverhampton para a resolução do caso que envolve o guarda-redes Rui Patrício, sem que este chegue aos tribunais. De acordo com o jornal A Bola, o emblema inglês mostrou abertura negocial mas Frederico Varandas terá-se mostrado intransigente.



De refir que o presidente dos "leões" não viajou com a comitiva leonina para Poltava, na Ucrânia, onde esta quinta-feira o Sporting irá defrontar o Vorskla, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. O objectivo terá sido exactamente resolver os dossiers que prendem o clube de Alvalade aos jogadores que rescindiram, no defeso, alegando justa causa.



Desde que tomou posse, o médico, de 39 anos, não hesitou em assumir a condução destes processos procurando resolver um assunto delicado. Conforme foi noticiado, há casos que estão muito avançados e o responsável máximo dos leões entende que será produtivo dedicar-se a este dossiê pois a representação do clube na Ucrânia está devidamente acautelada.

Recorde-se que, caso o Sporting aceitasse a proposta de 20 milhões pelo guarda-redes da selecção nacional, os "leões" só receberiam 13 milhões de euros, uma vez que a Gestifute reclama 7 milhões de processos de intermediação antigos.

Em relação a Gelson Martins, o processo ainda se encontra parado, dado que a participação do Atlético Madrid na Champions impediu que Varandas reunisse com os representantes espanhóis.