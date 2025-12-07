Sábado – Pense por si

I Liga: Estrela da Amadora regressa aos triunfos e 'afunda' Arouca reduzido a nove

O formação da Reboleira subiu ao 13.º lugar da tabela, com 14 pontos, enquanto o Arouca, que somou a quinta derrota consecutiva, se manteve no 17.º e penúlitmo lugar, com nove.

O Estrela da Amadora regressou este domingo aos triunfos na I Liga de futebol, ao vencer em casa por 3-1 o Arouca, que terminou reduzido a nove jogadores, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por intermédio de Kikas, logo depois de o Arouca ter ficado reduzido a 10 devido à expulsão de Alex Pinto, e ainda antes do intervalo ampliou o resultado com um golo de Marcus (34).

O Arouca ainda reduziu através de Fukui, aos 59, que oito minutos depois foi expulso com cartão vermelho direto, deixando a equipa com menos dois jogadores, tendo Rodrigo Pinho (89) estabelecido o resultado final.

