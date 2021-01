FC Porto vence em Famalicão e mantém distância para o líder Sporting

O FC Porto manteve hoje o atraso de quatro pontos para o líder Sporting, ao vencer em casa do Famalicão, por 4-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Mehdi Taremi (13 e 58 minutos), Sérgio Oliveira (32), de grande penalidade, e João Mário (89) marcaram os golos dos 'dragões', que somaram o sétimo triunfo consecutivo na prova, com Jhonata Robert (20), também de penálti, a fazer o golo dos famalicenses.

O FC Porto segue na segunda posição, com 31 pontos, a quatro do Sporting, e em igualdade com o Benfica, que recebe na próxima ronda, enquanto o Famalicão, que não vence há seis partidas na I Liga, é 16.º, com 11.