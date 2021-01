China pede adiamento e Fórmula 1 pode voltar a Portugal já em abril

O cenário de regresso da Fórmula 1 a Portugal em 2021 há muito que está no ar, especialmente depois da impressão positiva que foi deixada no ano passado junto de pilotos e equipas, e ao que parece vai mesmo acontecer... e mais cedo do que provavelmente os fãs portugueses estariam à espera.





Ora, de forma a manter a estrutura do calendário, será essa a vaga que Portugal ocupará no calendário, naquela que seria, se tudo correr bem, a segunda prova do campeonato (depois da ronda de abertura no Bahrain) e a primeira em continente europeu.



De Portugal, refira-se, o campeonato iria para Itália, para o Grande Prémio de Emilia Romagna, a 25 de abril, que entraria também no mapa do campeonato em substituição do Vietname.



Calendário previsto revisto



Bahrain: 28 de março

Portugal: 11 de abril

Emilia Romagna (Imola): 25 de abril

Espanha: 9 de maio

Monaco: 23 de maio

Azerbaijão, 6 de junho

Canadá: 13 de junho

França: 27 de junho

Áustria: 4 de julho

Grã-Bretanha: 18 de julho

Hungria: 1 de agosto

Bélgica: 29 de agosto

Holanda: 5 de setembro

Itália: 12 de setembro

Rússia: 26 de setembro

Singapura: 3 de outubro

Japão: 10 de outubro

Estados Unidos: 24 de outubro

México: 31 de outubro

Brasil: 14 de novembro

Arábia Saudita: 28 de novembro

Abu Dhabi: 5 de dezembro



Austrália: por definir

China: por definir



Segundo o ' Autosport ', a etapa portuguesa a realizar-se em Portimão é opção principal da Virgin para assumir a posição do Grande Prémio da China, que devido à situação de pandemia decidiu pedir um adiamento da sua corrida - inicialmente agendada para 11 de abril.