FC Porto revela a lesão de Victor Froholdt

Albufeira. Presidente da câmara do Chega nomeia irmã
Marco Alves
Médio saiu com queixas no jogo frente ao Viktoria Plzen.
Pouco tempo depois de a comitiva do FC Porto ter regressado a Portugal, foi conhecida a lesão que Victor Froholdt contraiu no jogo frente ao Viktoria Plzen. De acordo com a informação publicada pelos dragões no seu site, o internacional dinamarquês fez um traumatismo no pé direito, pelo que efetua apenas tratamento.
No boletim clínico portista figuram ainda os nomes de Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento).
Sábado é dia de folga, sendo que os portistas voltam a treinar no domingo, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. A conferência de imprensa de Francesco Farioli está agendada para as 13h10.