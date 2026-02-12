FC Porto multado em mais de 35 mil euros no clássico... incluindo o episódio da camisola atirada a Hjulmand

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Conselho de Disciplina da FPF sancionou o FC Porto com o pagamento de multas relativas ao clássico com o Sporting, de segunda-feira, que, na sua globalidade, superam os 35 mil euros. Um dos casos relatados relaciona-se com a camisola do At. Madrid atirada a Hjulmand, capitão do Sporting, não existindo no mapa de castigos qualquer referência à conhecida situação com os apanha-bolas.



Adeptos do FC Porto atiram camisola do Atlético Madrid à cara de Hjulmand Frame: Sport TV

A maior penalização aplicada aos azuis e brancos, de 10.200 euros, relaciona-se com "arremesso de objeto sem reflexo no jogo". "Ao longo de todo o jogo foram arremessados, avulsamente, em direção ao banco de suplentes ocupado pelo Sporting CP, os seguintes objetos: hastes plásticas das bandeiras distribuídas pelas bancadas, copos de plástico, isqueiros e/ou garrafas de água provenientes da bancada poente, setor 32, ocupada integralmente por adeptos do FC Porto. O sucedido teve particular incidência do minuto 88 até ao final do jogo e resultou num amontoar dos objetos citados nas imediações do banco de suplentes do visitante. Na recolha aos balneários, após término do aquecimento, pelas 20h30, junto à manga de acesso ao relvado, adeptos do FC Porto posicionados na bancada próxima arremessaram em direção ao jogador Morten Hjulmand uma camisola do Atlético de Madrid", pode ler-se no mapa de castigos, segundo o relatado pelo delegado da Liga.

Depois, no que diz respeito a "comportamento incorreto do público" e "inobservância de outros deveres", o FC Porto foi multado em 8.925 e 6.375 euros respetivamente, maioritariamente pela entrada e deflagração no Estádio do Dragão de 33 engenhos, entre tochas, potes de fumo e petardos, assim como a exibição das tarjas insultuosas dirigidas a Frederico Varandas: "Se chamar bandido não é crime, dizer que o Varandas é um filho da p... é um elogio." Ainda sobre o comportamento dos adeptos, os dragões levaram uma outra multa de 1.084 euros por cânticos insultuosos para o Sporting, Frederico Varandas e o guarda-redes Rui Silva.

Também relativamente a "invasões e distúrbios coletivos com reflexo no jogo", os azuis e brancos vão pagar 6.375 euros, reportando diretamente aos 4 minutos que o jogo esteve interrompido pelo fumo das tochas deflagradas por parte dos adeptos do FC Porto. "Entre o minuto 32 e o 36 da primeira parte o jogo esteve interrompido por uso de artigos de pirotecnia por elementos da claque do FC Porto na bancada sul setor 8, originando um fumo denso ao nível do terreno de jogo, impossibilitado a visibilidade dos intervenientes» e «O jogo esteve interrompido entre o minuto 32’ e 36’ (4 minutos) devido ao fumo que, decorrido da pirotecnia deflagrada, se acomodou no relvado. As insuficientes condições de visibilidade motivaram a interrupção citada. A deflagração massiva de engenhos pirotécnicos (30 tochas incandescentes, conforme reportado na tabela anexa) ocorreu na bancada sul, setor 08, dentro da ZCEAP alguns segundos antes de condicionar a visibilidade", pode ler-se no mapa de castigos.

Por fim, as restantes penalizações relacionam-se com a expulsão de Lino Godinho (1 jogo de suspensão e 3.190 euros de multa), assim como as multas aplicadas pelos cartões amarelos vistos por Deniz Gül (77 euros), Francisco Moura (153 euros e um jogo de suspensão por acumulação de amarelos) e Froholdt (77 euros).

Do lado dos leões, que pagam 8.669 euros, a penalização monetária mais pesada foi de 5.098 euros, por "comportamento incorreto do público" devido ao uso de engenhos pirotécnicos, nomeadamente 11 tochas incandescentes, assim como cânticos insultuosos para com o FC Porto, no valor de 638 euros. Além do adjunto Fernando Alves (1 jogo de suspensão e 3.060 euros de multa), também foram penalizados por cartões Diomande (77 euros), Hjulmand (102 euros), Maxi Araújo (102 euros), Luis Suárez (153 euros de multa e 1 jogo de suspensão pelo 5.º amarelo) e Morita (77 euros).