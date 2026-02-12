Benfica. Aursnes lesiona-se no treino e é baixa para os Açores

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
Médio sofreu um problema muscular, não defronta o Santa Clara e deve falhar também a receção ao Real Madrid
O médio Aursnes lesionou-se no treino que o Benfica realizou na manhã desta quinta-feira, no Seixal, e não seguiu viagem para os Açores. O internacional norueguês é baixa para o embate com o Santa Clara devido a um problema muscular e, ao que tudo indica, deverá falhar também a receção ao Real Madrid agendada para a próxima terça-feira.
Uma baixa de peso para José Mourinho já que o camisola 8 tem sido sempre titular e é mesmo o jogador mais utilizado nesta temporada, com 3.420 minutos.