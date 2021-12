FC Porto impedido de fazer inscrições na Liga

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O FC Porto está impedido de inscrever jogadores na Liga, uma vez que se encontra em incumprimento relativamente ao pagamento de uma verba de 40 mil euros ao Jega United, clube que formou o nigeriano Zaidu, apurou Record.

A verba em causa diz respeito à primeira prestação do mecanismo de solidariedade, que remonta a 2020, ano que em que o lateral-esquerdo, de 24 anos, se transferiu do Santa Clara para o FC Porto, e enquanto não for liquidada, a SAD não poderá proceder à inscrição de novos jogadores. Uma situação que, no entanto, será desbloqueada assim que os dragões procedam ao pagamento desse valor ao clube responsável pela formação do defesa nigeriano.