Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto homenageia Jorge Costa com triunfo sobre Vitória de Guimarães

Lusa 11 de agosto de 2025 às 22:53
As mais lidas

Num embate marcado por várias homenagens a Jorge Costa, o brasileiro Pepê e o espanhol Samu foram os responsáveis pelos golos.

O FC Porto, terceiro classificado nas duas últimas edições, estreou-se hoje na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo por 3-0 na receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da primeira jornada.

FC Porto homenageia Jorge Costa, antigo jogador, em jogo com o Vitória de Guimarães
FC Porto homenageia Jorge Costa, antigo jogador, em jogo com o Vitória de Guimarães ESTELA SILVA/LUSA

Num embate marcado por várias homenagens a Jorge Costa, o brasileiro Pepê, aos 12 minutos, e o espanhol Samu, aos 32 e 79, marcaram os tentos do conjunto do italiano Francesco Farioli.

Na classificação, os ‘dragões’ juntaram-se na frente, com três pontos, a Sporting de Braga, Famalicão, Arouca, Gil Vicente, Sporting, o bicampeão em título, e Moreirense.

O encontro estava inicialmente agendado para sábado, mas foi adiado para hoje devido à morte, na terça-feira, aos 53 anos, do ex-internacional luso Jorge Costa, histórico capitão dos portistas, que representou em 383 jogos oficiais.

Tópicos Futebol Jorge Costa Vitória Sport Clube Futebol Clube do Porto Arouca
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

FC Porto homenageia Jorge Costa com triunfo sobre Vitória de Guimarães