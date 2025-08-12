Sábado – Pense por si

FC Porto chegou a acordo com Martín Anselmi para a rescisão do contrato

Dragões emitaram comunicado e desejaram ainda sucesso ao treinador

O FC Porto emitiu esta terça-feira um comunicado a informar "que chegou a acordo com Martín Anselmi e a respetiva equipa técnica, quanto aos termos relativos à cessação das funções anteriormente assumidas com o clube."

Martín Anselmi, treinador do FC Porto
Nessa mesma missiva, os dragões agradecem ao treinador argentino "pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados" ao serviço do FC Porto e rematam "formulando votos de sucesso para o seu futuro profissional e pessoal."

Recordar que a ligação de Martín Anselmi ao FC Porto era válida até 2027.

