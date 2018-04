Com esta vitória, os "dragões" mantêm a liderança com mais três pontos que o Benfica e cinco que o Sporting.

O FC Porto manteve a liderança da I Liga ao golear o Vitória de Setúbal por 5-1, em jogo de fecho da 31.ª jornada da I Liga.



Marega adiantou os "dragões" logo aos seis minutos de jogo. Aos 12, Marcano amplicou a vantagem e, três minutos depois, Brahimi fez o 3-0. João Amaral marcou para os sadinos aos 24 minutos, mas a alegria demorou pouco: aos 35, Corona marcou o quarto golo da equipa da casa. Alex Telles apontou o quinto golo azul e branco aos 72 minutos.



Os "dragões", que na ronda passada venceram na Luz por 1-0, recuperando a liderança da prova e ficando em excelente posição para recuperarem um título que lhes escapa há quatro temporadas, estavam obrigados a vencer os sadinos, até porque o Benfica venceu no sábado em casa do Estoril por 2-1, assumindo a liderança provisoriamente, e o Sporting colocara-se a dois pontos dos portistas, após vencer na receção ao Boavista.



Com esta vitória, os "dragões" mantêm a liderança com mais três pontos que o Benfica e cinco que o Sporting.



Veja os golos da partida:



Marega (6')





Marcano (12')





Brahimi (16')





João Amaral (24')





Corona (35')





Alex Telles (72')