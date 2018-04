O julgamento do futebolista português por alegada agressão no exterior de uma discoteca foi hoje suspenso para as duas partes chegarem a acordo.





O julgamento do futebolista português do Villarreal Rúben Semedo, por uma alegada agressão no exterior de uma discoteca foi hoje suspenso para as duas partes chegarem a acordo.



O português, de 23 anos, é acusado de agredir um homem com uma garrafa, em 29 de Outubro de 2017, junto a uma discoteca de Turia, mas as partes disponibilizaram-se para acordo e a sessão, marcada para as 10h00 de hoje, foi suspensa.



O denunciante tem agora "dez dias para comunicar se prossegue com a acusação", referiu o Tribunal de Valência através da rede social Twitter.





El Juzgado de Instrucción 12 de Valencia suspende, a petición de las partes, el juicio al jugador del @VillarrealCF Ruben #Semedo por delito leve de lesiones — TSJCV (@TSJCV) 24 de abril de 2018

Semedo ia começar a responder hoje em tribunal pelo primeiro de vários crimes de que é acusado em Espanha, tendo sido detido em 19 de Fevereiro último, por suspeitas de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.O ex-jogador sportinguista está detido há dois meses por causa de um outro caso, no qual é acusado de crimes de tentativa de homicídio, ameaças, agressões, posse ilegal de armas e roubo com violência.O jogador está suspenso do Villarreal e sem salário, até todos os crimes serem analisados pela Justiça.