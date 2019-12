A carregar o vídeo ...

O treinador do FC Porto confirmou este sábado em entrevista que houve tensão a caminho dos balneários do Jamor, no entanto, negou qualquer agressão ao técnico da Belenenses SAD."Houve tensão mas não agressão", referiu o técnico dos azuis e brancos.Tudo aconteceu durante o intervalo do jogo entre FC Porto e Belenenses SAD. Pedro Ribeiro, treinador da Belenenses SAD, terá sido, alegadamente, agredido com um soco pelo técnico portista Sérgio Conceição, no intervalo do jogo que acabou empatado a uma bola.O Conselho de Disciplina já abriu um inquerito para tentar apurar tudo sobre o caso da alegada agressão.