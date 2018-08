Supertaça: O que Sérgio Conceição disse para ser expulso

O treinador do F.C. Porto foi apenas alvo de uma multa, escapando assim a uma suspensão que o poderia tirar da partida de estreia da Liga NOS.

"Vocês tem de marcar este tipo de faltas. Vocês têm que ter as bolinhas no sítio c******! Isto não é nada *******." Foram estas as frases proferidas por Sérgio Conceição no sábado à equipa de arbitragem, aquando da expulsão na Supertaça Cândido de Oliveira.



A revelação consta no comunicado emitido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, lançado esta quinta-feira.



No mesmo comunicado, o CD da FPF deu conta de que o técnico foi apenas alvo de uma multa, escapando assim a uma suspensão que o poderia tirar da partida de estreia da Liga NOS, diante do Chaves.