Bruno de Carvalho anunciou este sábado que não marcará presença nas próximas acções de campanha por "questões pessoais imprevisíveis e inadiáveis", sendo representado por outros membros da lista.



"Lamento não poder estar, neste momento, ao pé da família que adoptei, os Sportinguistas, mas a minha família precisa da minha presença", justifica.



Explicação de Bruno de Carvalho no Facebook

"Devido a questões pessoais imprevisíveis e inadiáveis, a candidatura Feitos de Honra. Leais ao Sporting continuará as próximas acções sem a minha presença (mas com a presença de vários elementos da Lista).



Lamento não poder estar, neste momento, ao pé da família que adoptei, os Sportinguistas, mas a minha família precisa da minha presença.



Obrigado a todas as Leoas e a todos os Leões que nos têm motivado e apoiado nesta campanha.



A candidatura Leais ao Sporting estará garantidamente nas eleições dia 8 de Setembro, defendendo a Democracia, a Lei, os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e do maior activo e património deste Clube: os Sócios e os Adeptos!



Em breve retornarei às acções da candidatura.



E farei por, apesar de tudo, confiar nos Sportinguistas, Amar este Clube, e por saber que sou a melhor solução para continuar um projecto de sucesso desportivo e financeiro, quer a nível Nacional, quer a nível Europeu.



Porque sou Leal ao Sporting!



Viva o Sporting Clube de Portugal!"