FC Porto confirma que jogos com o Chelsea serão disputados em Sevilha

O FC Porto confirmou que os dois jogos com o Chelsea, relativos aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, serão dispuatdos em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. "Esta foi a solução encontrada por todas as partes devido às restrições transfronteiriças vigentes durante o período pandémico atual", referem os dragões no site oficial já depois da Eleven ter adiantado que era esse o desfecho.





Record já avançara na sua edição desta terça-feira que Espanha seria o palco escolhido pela UEFA para a realização dos dois encontros.A primeira mão será disputada a 7 de abril, enquanto a segunda será a 13 (ambas às 20 horas).Sevilha traz boas recordações ao universo portista, dado que foi naquela cidade histórica da Andaluzia que o FC Porto ergueu a Taça UEFA em 2003, numa final emotiva frente ao Celtic Glasgow. Foi também em Sevilha, mais concretamente no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que os dragões deram um passo importante na caminhada que os levou à conquista da Liga Europa em 2011, com um triunfo por 2-1, nos 16 avos-de-final. Em termos oficiais, a outra vez que os portistas se deslocaram à capital da Andaluzia foi também para defrontar o Sevilha, mas aí as coisas não correram de feição, uma vez que ditou o afastamento da Liga Europa em 2013/14, nos quartos-de-final, depois de uma derrota (1-4).